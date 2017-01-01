Üç ayaklı "Garip" Fransa yolcusu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan ve doğuştan bir bacağı olmayan "Garip" isimli yavru sokak köpeği, Fransa'da yaşayan bir Türk aile tarafından sahiplenilerek tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için çalışma yürüten Suşehri Belediyesi ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan ve doğuştan bir bacağı olmayan 2,5 aylık Kangal kırması Garip ile ilgili basında çıkan haberleri gören, isminin açıklanmasını istemeyen bir gurbetçi, belediye görevlileriyle irtibata geçti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de durumu belediye veteriner hekimi Deniz Aydın ile paylaştı. Köpeğin bakımını üstlenen hayvanseverin isteği üzerine, İstanbul'dan ilçeye gelen özel hayvan bakım kliniğinin görevlileri, Garip'i İstanbul'a götürdü.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Garip'in bundan sonraki tedavilerinin İstanbul'da daha iyi ortamda yapılacağını söyledi.

Garip'in, köpek barınağının adeta maskotu olduğunu belirten Yüksel, "Fransa'da yaşayan bir Türk ailemiz, Garip'in tüm bakımını üstlendi. Bizler de buna olumlu bakarak, Garip isimli yavru köpeğimizi İstanbul’dan gelen özel hayvan bakım kliniği ekiplerine teslim ettik. Artık bundan sonra Garip’in tüm bakımları bu klinikte yapılacak. Ayrıca protez bacak yapılacağı da söylendi. Bu konuda duyarlı olan hayvanseverimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yüksel, ilerleyen günlerde ailenin İstanbul'a geleceğini ve Garip'i Fransa'ya götüreceğini ifade etti.

Suşehri Belediyesi ekipleri, yaklaşık 15 gün önce sokak köpeklerinin kısırlaştırılması yönünde yaptıkları çalışma kapsamında Kemalpaşa Mahallesi'nde doğuştan bir bacağı olmayan 2 aylık yavru köpek bularak, belediyeye ait mezbahaneye götürmüş, Kangal kırması yavruya "Garip" ismi verilmişti.