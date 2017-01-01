Eruh'ta kültür sanat etkinlikleri ilgi görüyor

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SİİRT(AA - Siirt'in Eruh ilçesinde sahnelenen "Düş Yakamdan" oyunu, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Geçmişte daha çok terör olayları ile anılan Eruh'ta, kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Murtaza Dayanç, ilçedeki her kesimden vatandaşa hizmet sunmak için yoğun çaba gösteriyor. Dayanç, bu kapsamda çocuk ve gençleri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuyor.

"Kardeş şehir" Bursa'nın merkez Yıldırım Belediyesinin desteğiyle hazırlanan, 2 hafta sürecek etkinlikler kapsamında, çocuk şenlikleri, gösteriler, salon sirki, sanat içerikli atölye çalışmaları, görsel şovlar, konser ve söyleşiler düzenleniyor, tiyatro ve müzikaller sahneleniyor. Etkinliklere, terör saldırıları nedeniyle sosyal aktivitelerden mahrum kalan gençler ve çocukların yanı sıra yetişkinler yoğun ilgi gösterdi.

Eruh Konferans Salonu'nda sergilenen, Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı Küçükayvaz, Yaşar Şengül, Tarık Karyağdı ve Eray Türk'ün oynadığı "Düş Yakamdan" tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Oyunu, aralarında Kaymakam Murtaza Dayanç, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çiftçi'nin de yer aldığı çok sayıda kişi izledi. Dayanç, gösteri sonunda oyunculara plaket verdi.

İzleyicilerden Zekiye Uslu, Eruh'ta sanatsal etkinliklerin yapılmasının önemine değinerek, belediye yöneticilerine teşekkür etti.

Abdurrahman Dayanan ise etkinliklerin özellikle çocuk ve gençleri çok mutlu ettiğini söyledi.



