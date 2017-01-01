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Tıp Günü'nde 40 bin paket mesir saçıldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:27
Tıp Günü'nde 40 bin paket mesir saçıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilen "Merkezefendi 3. Tıp Günü" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 40 bin paket mesir macunu saçıldı.

Zeytinburnu Belediyesinin desteğiyle Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Tıp Günü", Bayramyeri Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Açılan stantlarda vatandaşlara alternatif tıp konusunda bilgiler verildi.

Kurulan platformdan vatandaşlara mesir macunu saçıldı. Ziyaretçiler, 40 bin paket mesir macununu almak için adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar daha fazla macun alabilmek için şemsiye kullandı.

Etkinlikte bitki çayları da ikram edildi. Çeşitli bitkilerle çörek otu ve fesleğen çiçeği dağıtıldı. Katılımcılara 30 bin fesleğen dağıtıldığı belirtildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada "tıp bilimi dehası Merkez Efendi'yi tüm nesillere tanıtmayı amaçladıklarını" söyledi.

Program kapsamında oluşturulan kortej, belediyeden Bayramyeri Meydanı'na kadar yürüdü. Bu sırada mehter takımının performansı ilgi gördü.

Etkinlik TRT sanatçısı Tuğba Ger'in halk konseri ile sona erdi.

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