Mersin'de yaralı doğan tedavi altına alındı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağ ayağından tüfekle vurulmuş halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki doğan tedaviye alındı.

Kızılen Mahallesi'nde bir vatandaş, ayağı kırık halde bulduğu uçamayan doğanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şube Şefliğine teslim etti.

Kuşu teslim alan Erdemli Şube Şefi Mevlüt Çetin, yaptığı açıklamada, yaralı doğanı tedavi için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ndeki sağlık birimine gönderdiklerini söyledi.

Çetin, "İlk belirlemelere göre, sağ ayağının bir saçma ile kırılmış olabileceği kanısına vardık. Bu doğan, nesli tükenmekte olan yırtıcı kuş türlerinin en önemlilerinden. Yaralı doğan 5 yaşından büyük. Avcılarımızdan ricamız böyle nesli tükenmekte olan kuşlara karşı çok dikkatli olmaları. Bu kuşlar bölgemizde az sayıda bulunur ve yüksek kesimlerde yaşarlar." dedi.

Çetin, kuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

