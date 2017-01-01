Siirt'te terör operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda bir sığınakta tüp ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Eruh ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda bir sığınakta yapılan aramada terör örgütü mensuplarına ait 7 tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bulunan malzemelerin olay yerinde imha edildiği kaydedildi.