Berivan yaşam mücadelesini kaybetti

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SİİRT (AA) - Siirt'te, bir grup öğretmenin destek olmak, moral vermek ve mutlu olmasını sağlamak amacıyla hastanede etkinlik düzenledikleri lösemi hastası 14 yaşındaki Berivan Azun, yaşamını yitirdi.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde yaşayan Berivan Azun, 2 yıl önce yakalandığı lösemiyle mücadelesini kaybetti.

Berivan'ın cenazesi Atabağı Belde Mezarlığında toprağa verildi. Berivan'ın ölüm haberini alan okul arkadaşları, mezarını ziyaret ederek gözyaşı döktü, dualar okudu.

Son zamanlarda durumu ağırlaşan Berivan'ı sosyal medyada gören bir grup öğretmen, ona destek olmak, moral vermek ve mutlu olmasını sağlamak amacıyla harekete geçmişti.

Siirt Devlet Hastanesi yönetimi ile görüşen öğretmenler, destekle çok sayıda oyuncak almış ve Berivan'ı sevindirmek için hastanede etkinlik düzenlemişti. Berivan Azun, alınan oyuncakları hasta çocuklara dağıtmıştı.