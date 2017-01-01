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67 yaşında okuma-yazma öğrendi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:29

KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursta 67 yaşındaki Elmas Gündüz okuma-yazma öğrendi.

Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezinin 2016-2017 eğitim-öğretim dönemine kayıt olan Gündüz, 3 ay gittiği kursta okuma-yazma öğrenerek sertifikasını aldı.

Sertifika töreninde konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, bir kişinin okur-yazar diploması almasının sosyal yaşam merkezlerinin maliyetini çıkardığını söyledi.

Gündüz'ü okuma-yazma azminden dolayı tebrik eden Vergili, "Şu anda 24 Sosyal Yaşam Merkezimiz faal şekilde çalışıyor. Çok yakında merkezlerimizin sayısı 28-29 olacak. Burada okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımıza büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 150 kişi okuma-yazma öğrendi." diye konuştu.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse de eğitim işlerinin örgün ve yaygın olmak üzere iki ana kolda yürüdüğünü belirtti.

Örgün eğitimin anaokulu, ilkokul ve lise olduğunu, yaygın eğitimin halk eğitim merkezlerinde yapıldığını aktaran Köse, şöyle konuştu:

"Yaşı, konumu aranmadan, Elmas Gündüz teyzemizin okur yazarlığından tutun da 3 boyutlu konulara, teknolojinin son geliştirmiş olduğu aşamadaki teknolojik kullanımına varıncaya kadar, her türlü sosyal, kültürel, sanatsal etkinlik bu alana giriyor."

Elmas Gündüz ise kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

Küçükken imkan olmaması nedeniyle okuyamadığını anlatan Gündüz, ilk başlarda zor geldiğini ancak çalışarak okuma ve yazmayı öğrendiğini kaydetti.

Herkesin okur-yazar olması gerektiğini söyleyen Gündüz, "Okumanın yaşı yok diyerek çıktığımız bu yolda başarımızın gururunu taşıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza, müdürlerimize, büyük bir sabırla bizlere okuma yazma öğreten değerli öğretmenimize çok çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gündüz'ün okur-yazar sertifikasını Başkan Vergili takdim etti.

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