Terör propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan A.Ö. ve E.T, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adresinde bulunamayan D.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.