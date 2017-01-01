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ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki bir söyleşiye katılmak için üniversiteye gelen 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, Isparta Belediyesinin mehteran takımının verdiği konserle karşılandı.

"Payitaht: Abdülhamid" dizisinin danışmanlığını da yapan Orhan Osmanoğlu, aynı dizide tarih danışmanı olan Selman Kayabaşı ile SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince 2. Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen söyleyişe katıldı.

Osmanoğlu, üniversitede Isparta Belediyesinin mehter takımının çaldığı marşlarla karşılandı.

Fakülte önündeki mini konserde mehteran takımını selamlayan ve takımın çaldığı marşlara eşlik eden Osmanoğlu, mehterandan "Fetih Marşı"nı çalmasını da istedi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Osmanoğlu, Isparta'ya ilk kez geldiğini, şehri çok sevdiğini söyledi. Mehteranla karşılandığını belirten Osmanoğlu, ilk kez böyle bir şeye şahitlik ettiğini belirtti.

Gençlerin artık tarihine sahip çıktığını dile getiren Osmanoğlu, "Bizler 600 senelik bir hanedanın torunlarıyız. Siyasilerden daha çok halktan ilgi görmemiz bizi çok mutlu ediyor. Bize 'devlet size bir itibar versin, istemez misiniz' diye soruyorlar. Bizim itibarımız var zaten. Halk tarafından, öğrenciler tarafından Osmanlı Hanedanlığı'na ilgi gösterilmesi ne kadar güzel bir şey." dedi.

Aynı zamanda "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin danışmanlığını yaptığını ifade eden Osmanoğlu, "Diziye ilgi çok iyi seviyede. Daha 10'uncu bölüme gelmeden şu anda Türkiye'de konuşulan dizi. İlerleyen bölümlerde reytinglerimizi daha da artıracağız. Dizininin içinde tarih var. Diğer dizilere benzemiyor. Kurgu ama çok az. Konu Abdülhamid olunca dikkatli olunması gerekiyor. Çok beğeni var." diye konuştu.

Yurtdışında da diziye çok ilgi olduğunu anlatan Osmanoğlu, özellikle Arapların Abdülhamid'i çok sevdiğini ve diziye ilgi gösterdiğini anlattı.

Açıklamanın ardından Osmanoğlu ve Kayabaşı, fakültenin konferans salonunda düzenlenen söyleşiye katıldı.

Osmanoğlu, burada yaptığı konuşmada Payitaht Abdülhamid dizisinden kendisine danışmanlık teklifi geldiğinde çok heyecanlandığını, 2. Abdülhamid'in çok hassas bir kişilik olduğunu bildiğini anlattı.

Dizinin senaryosunu okuduktan sonra 2. Abdülhamid'in ilk kez bu şekilde anlatıldığını gördüğünü ifade eden Osmanoğlu, "Yüz seneye yakın Sultan Abdülhamid doğru düzgün anlatılmadı. Hep 'Kızıl Sultan' olarak anlatıldı. Son 15 senede Allah'a çok şükür gerçekler ortaya çıktı." dedi.

Dizi danışmanı olarak çok büyük sorumluluk aldığını hissettiğini ifade eden Osmanoğlu, dedesinin kötü gösterilmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğini anlattı.

Dizide kurgunun olduğunu ancak yüzde 70'inin tarihi gerçeklere dayandığını vurgulayan Osmanoğlu, belgesel çekmediklerini, dizide az da olsa kurgunun olabileceğini, aksi takdirde seyirciyi yakalayamayacaklarını ifade etti.



