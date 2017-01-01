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Evde Hint keneviri yetiştiren 2 sanığa 15'er yıl hapis

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:24

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evde uyuşturucu elde etmek amacıyla Hint keneviri yetiştiren 2 sanık, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Rıza Ceylan, Ümit Yılmaz ve sanık yakınları ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Ceylan, savunmasında uyuşturucu bağımlısı olduğunu, evde yetiştirilen Hint kenevirini kendisi için kullanacağını belirtti. Ceylan uyuşturucunun ticaretini yapmadığını da ileri sürdü.

Sanık Yılmaz da Ceylan'ın söylediklerine katıldığını belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, Ali Rıza Ceylan ve Ümit Yılmaz'ı, "Kendi ihtiyacının dışında esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptıkları" gerekçesiyle ayrı ayrı 5'er yıl, "uyuşturucu madde ticareti"nden de suçu işleniş biçimi, suça konu uyuşturucu maddenin miktarı ve değeri, suç işlemede kullanılan araç ve yöntemler göz önünde bulundurularak 10'ar yıl hapis ve değişik miktarlarda para cezası verdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Yeniköy Mahallesi'nde, 4 Şubat 2017 tarihinde ihbar üzerine bir eve yapılan baskında, özel ışıklandırma ve ısıtma sistemi oluşturarak Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilmişti. Evde yapılan aramada 6 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili Ali Rıza Ceylan ve Ümit Yılmaz tutuklanmıştı.

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