Edirne'de Özel Eğitim Sosyal Yaşam Merkezi açıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Özel Eğitim Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi tarafından “Edirne Engelliler Yaşam Merkezi Projesi” kapsamında Kocasinan Mahallesi’nde açılan merkezde eğitim-öğretim çağı dışındaki 23 yaş üstü özel gereksinimli vatandaşlar, uzmanlar eşliğinde ev ekonomisi atölyesi, müzik atölyesi, toplumsal yaşam atölyeleri gibi alanlarda eğitim görecek.

Edirne Valisi Günay Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, özel gereksinimli vatandaşların eğitimler ve toplumsal yaşamla bütünleşmeleri için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Edirne'nin tarih boyunca özel eğitim ve tedavi konusunda örnek bir şehir olduğunu ifade eden Özdemir, ''Edirne sosyal devlet anlayışı anlamında tarih boyunca bütün dünyaya örnek olmuş ve bu konuda insanlığa en fazla değer veren bir yönetim anlayışına sahiptir. Osmanlı döneminde 15’inci yüzyılda Avrupa’da akıl hastalarına çok kötü davranılırken Edirne’de 2. Bayezid Külliyesi’nde hastalar müzikle tedavi ediliyor ve topluma kazandırılması için çaba sarf ediliyordu.'' dedi.

Özel gereksinimli vatandaşların eğitimi için kentteki tüm dinamiklerin birlikte hareket ettiğini vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

''Son yıllarda da özel eğitime ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hem eğitimleri hem de yaşam kalitesini artırmak için devletimiz sosyal devlet ilkesini uyguluyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 23 yaşına kadar eğitim görüyor, 23 yaşından sonra eğitimin dışında tutuluyor. Bu çocuklarımız hayat boyunca özel olarak eğitilmesi gereken ve özel olarak da yaşam merkezlerinde hayata hazırlanması gereken çocuklarımız. Burada aldıkları eğitimlerle yaşamlarını kendi kendilerine devam ettirebiliyorlar ve artık normal bir yaşam içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar.''

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan da son yıllarda özel gereksinimli çocuk ve gençlerin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına birçok çalışma yapıldığını belirtti.

Açılışın ardından Vali Özdemir ve protokol merkezi gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.