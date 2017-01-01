Manisa'da dolu yağışı

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MANİSA (AA) - Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, dünkü dolu yağışı sonrasında Saruhanlı'nın Koldere ve Şehzadeler ilçesinin Yeşilköy mahallelerinde yaklaşık bin 500 dekar alandaki üzüm bağlarında hasar oluştuğunu belirtti.

Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam Saruhanlı ilçesinde görülen sağanak yağmur ve dolunun Koldere Mahallesi'nde hasara neden olduğunu belirtti.

Yağışın ardından bugün yapılan hasar tespit çalışmalarında Koldere Mahallesinde üzüm bağlarında hasar oluştuğunu belirten Okur, şöyle konuştu:

"Sağanak yağmur ve dolu afeti sonucu iki mahallede yaklaşık 1500 dekarlık arazideki üzüm bağları zarar gördü. Dün yağmurdan sonra ziraat mühendisi arkadaşlarla beraber tespitlerimizi yaptık. Bugün İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ziraat mühendisleri ve Ziraat Odası çiftçi danışmanlarıyla birlikte sahaya indiler. Onlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemizin sadece Koldere Mahallesi ile Şehzadelerin Yeşilköy Mahallesi arasında bulunan yaklaşık bin 500 dekar arazideki üzüm bağlarında hasara neden oldu. Yapılan hasar tespit çalışması sonucunda üzüm bağlarında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında hasar oluştu."

İlçedeki birçok üreticinin üzüm bağlarına sigorta yaptırdığını hatırlatan Okur, "Çiftçilerimizin sigorta yaptırdıkları acentelerle irtibata geçerek ekspertiz yapmaları gerekiyor. Dolunun yağdığı arazinin geniş olmaması da bizi sevindirdi. Çünkü daha geniş bir araziye yağmış olsa zarar daha büyük olurdu. Afetten dolayı tüm çiftçilerimize geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum." diye konuştu.

Okur, ilçede toplam 110 bin dekarlık üzüm bağı arazisi bulunduğunu ve yüzde 90'a yakın kısmının Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) bahçelerini sigortalattığını sözlerine ekledi.