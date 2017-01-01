ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa'da dolu yağışı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:58
Manisa'da dolu yağışı

MANİSA (AA) - Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, dünkü dolu yağışı sonrasında Saruhanlı'nın Koldere ve Şehzadeler ilçesinin Yeşilköy mahallelerinde yaklaşık bin 500 dekar alandaki üzüm bağlarında hasar oluştuğunu belirtti.

Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam Saruhanlı ilçesinde görülen sağanak yağmur ve dolunun Koldere Mahallesi'nde hasara neden olduğunu belirtti.

Yağışın ardından bugün yapılan hasar tespit çalışmalarında Koldere Mahallesinde üzüm bağlarında hasar oluştuğunu belirten Okur, şöyle konuştu:

"Sağanak yağmur ve dolu afeti sonucu iki mahallede yaklaşık 1500 dekarlık arazideki üzüm bağları zarar gördü. Dün yağmurdan sonra ziraat mühendisi arkadaşlarla beraber tespitlerimizi yaptık. Bugün İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ziraat mühendisleri ve Ziraat Odası çiftçi danışmanlarıyla birlikte sahaya indiler. Onlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemizin sadece Koldere Mahallesi ile Şehzadelerin Yeşilköy Mahallesi arasında bulunan yaklaşık bin 500 dekar arazideki üzüm bağlarında hasara neden oldu. Yapılan hasar tespit çalışması sonucunda üzüm bağlarında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında hasar oluştu."

İlçedeki birçok üreticinin üzüm bağlarına sigorta yaptırdığını hatırlatan Okur, "Çiftçilerimizin sigorta yaptırdıkları acentelerle irtibata geçerek ekspertiz yapmaları gerekiyor. Dolunun yağdığı arazinin geniş olmaması da bizi sevindirdi. Çünkü daha geniş bir araziye yağmış olsa zarar daha büyük olurdu. Afetten dolayı tüm çiftçilerimize geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum." diye konuştu.

Okur, ilçede toplam 110 bin dekarlık üzüm bağı arazisi bulunduğunu ve yüzde 90'a yakın kısmının Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) bahçelerini sigortalattığını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler Salihli Belediyesi'nde ders gördü
YEREL

ÖĞRENCİLER SALİHLİ BELEDİYESİ'NDE DERS GÖRDÜ
Sarıgöllü öğrenciler bilgileriyle yarıştı
YEREL

SARIGÖLLÜ ÖĞRENCİLER BİLGİLERİYLE YARIŞTI
Mutluluklarını Vali Güvençer ile paylaştılar
YEREL

MUTLULUKLARINI VALİ GÜVENÇER İLE PAYLAŞTILAR
Hizmetleri incelerken istekleri de dinlediler
YEREL

HİZMETLERİ İNCELERKEN İSTEKLERİ DE DİNLEDİLER
Vali Güvençer'den Mesir teşekkürü
YEREL

VALİ GÜVENÇER'DEN MESİR TEŞEKKÜRÜ
'Televizyon Cumhuriyeti' büyük beğeni topladı
YEREL

'TELEVİZYON CUMHURİYETİ' BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Halsiz düşen baykuş tedavi edildi
YEREL

HALSİZ DÜŞEN BAYKUŞ TEDAVİ EDİLDİ
Hurdacılara ihtar verildi
YEREL

HURDACILARA İHTAR VERİLDİ
Yunusemre'den Muradiye'ye ödeme noktası
YEREL

YUNUSEMRE'DEN MURADİYE'YE ÖDEME NOKTASI
Regülatör köprüsüne sıcak asfalt
YEREL

REGÜLATÖR KÖPRÜSÜNE SICAK ASFALT
Manisa'da 630 kilometrelik altyapı çalışması
YEREL

MANİSA'DA 630 KİLOMETRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI
Eğitim çalışanların sorunları rapor haline getirildi
YEREL

EĞİTİM ÇALIŞANLARIN SORUNLARI RAPOR HALİNE GETİRİLDİ
Dünya devleri Manisa'da
YEREL

DÜNYA DEVLERİ MANİSA'DA
Salihli yerli tohum şenliğine hazırlanıyor
YEREL

SALİHLİ YERLİ TOHUM ŞENLİĞİNE HAZIRLANIYOR
Başkan Çelik'ten öğrencilere yerel yönetim dersi
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'TEN ÖĞRENCİLERE YEREL YÖNETİM DERSİ
Manisa'da diyabet okulu
YEREL

MANİSA'DA DİYABET OKULU
Vali Güvençer konuklarını ağırladı
YEREL

VALİ GÜVENÇER KONUKLARINI AĞIRLADI
Manisa Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor
YEREL

MANİSA ÇOCUK TİYATROLARI FESTİVALİ BAŞLIYOR
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Seramiksan, Meryem Boz'la yeniden anlaştı
YEREL

SERAMİKSAN, MERYEM BOZ'LA YENİDEN ANLAŞTI
Turgutlu'da Türkçülük Günü kutlandı
YEREL

TURGUTLU'DA TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ KUTLANDI
Yunusemre'ye 48 kilometrelik altyapı
YEREL

YUNUSEMRE'YE 48 KİLOMETRELİK ALTYAPI
Manisa Büyükşehir'den evi yanan iki aileye yardım eli
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN EVİ YANAN İKİ AİLEYE YARDIM ELİ
Merkez Efendi Hastanesinde bir ilk
YEREL

MERKEZ EFENDİ HASTANESİNDE BİR İLK
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!