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GÜNCELLEME - Isparta'da fabrika yangını

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:21
GÜNCELLEME - Isparta'da fabrika yangını

ISPARTA (AA) - Isparta'daki Yeni Sanayi Sitesi'nde bir mantolama fabrikası, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde Sait Işık'a ait mantolama üretim fabrikasında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Burdur ve Isparta'nın ilçelerinden de takviye ekipler geldi.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, mahalle sakinleri, yangının sıçramadığı alanda kalan mantolama ürünlerini, elden ele taşıyarak dışarıya çıkardı.

Yangında yaralanan olmazken polis ekipleri, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alarak ara yolları trafiğe kapattı.


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