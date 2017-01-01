Ordu'da arazi kavgası: 1 yaralı

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ORDU (AA) - Ordu’nun İkizce ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada ağabey kardeşini tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Şenbolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkisinde, Ramazan Ş, arazi yüzünden tartışmalı olduğu iddia edilen kardeşi Hüseyin Ş’yi tüfekle yaraladı.

Ünye’deki bir özel hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Hüseyin Ş’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tüfekle bir el ateş ederek kardeşini yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen Ramazan Ş. olay yerine gelen Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkizceli olan Ramazan Ş’nin Ünye’de oturduğu, kardeşi Hüseyin Ş’nin de Ankara’da yaşadığı ve memleketine geldiği, iki kardeşin bir süredir arazi yüzünden zaman zaman tartıştığı ve arazi anlaşmazlığına düştüğü öğrenildi.