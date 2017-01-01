Manavgat'taki cinayet

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ANTALYA (AA) - Manavgat'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Manavgat'ta 19 Mart 2017'de Örnek Mahallesi'ndeki boş bir arazide Erkan Erge'nin (37) silahla öldürülmesi olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce maktülün cep telefonunda ve olay yerinde yapılan incelemede, olayın şüphelisinin M.E.Ö. olduğu belirlendi.

Şüpheli, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Araştırmanın devamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, M.U, A.A, H.Ö, E.T. ve H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, cumhuriyet savcılığınca ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.E.Ö, M.U, H.Ö, E.T. ve H.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Tutuklanan zanlılardan M.E.Ö'nün aralarında silahlı yağma, resmi belgede sahtecilik, yaralama, tasarlayarak öldürme, silahla tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapma, mala zarar verme gibi 15 ayrı suçtan arandığı ve daha önce işlediği suçlar nedeniyle 15 yıl 1 ay hapis ve 375 lira para cezası aldığı öğrenildi.

Manavgat’ta 19 Mart 2017'de saat 03.00 sıralarında, Örnek Mahallesi Külliye Camisi arkasında bulunan boş arazideki park halindeki 07 LTJ 26 plakalı otomobilin yanında, silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulunmuştu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazenin Erkan Erge'ye ait olduğu belirlenmişti.

