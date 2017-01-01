Meslektaşlarını FETÖ'ye "rapor eden" polis hakim karşısında

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu, kendi grubunda toplantılara katılıp himmet verdiği, örgütteki üst düzey kişilerle doğrudan görüştüğü ve ilçedeki olayları ve meslektaşlarını örgüte rapor ettiği iddiasıyla eski polis memuru Mehmet Başar'ın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Başar ile avukatı Erhan Topçu katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Başar, hakkındaki iddiaları reddederek, terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Evinde kullandığı ADSL hattı ve telefonunda ByLock tespitinin yapılmasıyla ilgili olarak Başar, "Ben bu programı kullanmadım. Karaçoban'a tayinim çıktığı ilk dönemde ADSL şifremi karşı komşumla paylaştım. Oradan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Programı ne indirdim ne de kullandım. 6 yıldır bu meslekteyim. Görevimi layıkıyla yaptığımı düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Başar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Başar'ın tanık beyanı ve hakkındaki teşhis doğrultusunda FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Başar'ın FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde olduğunun yer aldığı iddianamede, sanığın kendi grubu Karaçoban grubunda 2014-2016 yıllarında toplantılara katılarak himmet verip örgüte bağlı olduğu ifade ediliyor.

İddianamede ayrıca, örgütteki üst düzey kişilerle doğrudan görüştüğü ve örgütte tabii olduğu üst düzey yöneticilere ilçedeki gelişmeleri ve ekip arkadaşlarını rapor ettiği kaydediliyor.

İddianamede sanık Başar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyor.



