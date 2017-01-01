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ISPARTA (AA) - Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Hasan İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da aralarında bulunduğu 49'u tutuklu 130 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmada, eski SDÜ Rektörü İbicioğlu, eski rektör yardımcıları Talip Türcan ve Süleyman Seydi, eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Halil Karakoç, eski Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Tuğrul Sezer, iş adamları Bedri Ayhan, Alper Bayhan ve Özcan Pınarcı ve örgütün sözde "Isparta bölge imamı" olduğu iddia edilen Osman Demirhan'ın da aralarında olduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıklarla ilgili TEM ve KOM'dan gelen istihbarat raporları ile sanıkların FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılan Altınbaşak Eğitim Kurumlarında çocuklarına ilişkin elde edilen kayıtları okudu.

- "Para vermeyenin çayı içilmez"

Söz alan tutuklu sanık Ali İhsan Altınok, kendisini örgüte, FETÖ'nün il üst mütevelli heyetinde gösterildiğini iddia ettiği tutuklu sanık Bedri Ayhan’ın sokmaya çalıştığını belirtti.

Altınok, FETÖ'nün Isparta'daki başı olduğunu öne sürdüğü Ayhan'ın örgüt adına para istediğini, vermemesi üzerine "Para vermeyenin çayı içilmez" diyerek dükkanından ayrıldığını kaydetti.

Altınok, 2010 yılında Isparta'ya gelen dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay'ın, dönemin Isparta Ticaret Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Hasan Hüseyin Kaçıkoç'tan randevu istediğini, Kaçıkoç'un, Toskay'a randevu vermesine rağmen sanık Ayhan'ın telkinleriyle randevu talebini reddettiğini anlattı.

Eski SDÜ Rektörü tutuklu sanık İbicioğlu da Mahkeme Başkanı Yazıcı'ya emekli olmalarına rağmen emeklilik ikramiyelerini alamadıklarını, bu sorunun çözümü için yardımı beklediklerini söyledi. Başkan Yazıcı, taleplerin yazılı sunulması gerektiğini belirtti.

Yazıcı, eksikliklerin giderildiğini, savcıdan mütalaa isteneceğini ifade ederek, duruşmayı yarına erteledi.