Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve örgütün "kasası" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, 26 yaşındaki H.C, çalıştığı süpermarkette gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde, FETÖ’nün para trafiğini yönlendirdiğini itiraf ettiği belirtilen H.C'nin, "Örgütten ayrılmak istedim. Ancak askerden geldikten sonra bana 60 bin liralık senet imzalattılar. Bu yüzden ayrılamadım." dediği kaydedildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.