Kumluca'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 120 kilo Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Jandarma Alay Komutanlığı ve Kumluca ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcasu Mahallesi'nde D.C'ye ait eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, evin çatısına çuvallar içinde gizlenmiş 120 kilo Hint keneviri ele geçirildi.
Ev sahibi D.C'nin gözaltına alınmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgili dört kişiyi daha yakaladı.
Ele geçirilen Hint kenevirinin imha edileceği öğrenildi.