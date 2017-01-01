Küçük kızı kurtarmak isterken boğuluyordu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye düşen Suriyeli kız çocuğunu kurtarmak isteyen bekçi, boğulma tehlikesi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Cerrah Mahallesi'ndeki dere kenarında piknik yapan Suriye uyruklu Lana Abou Allaban (6) oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek dereye düştü.
Küçük çocuğun dereye düştüğünü gören özel bir okulun bekçisi 55 yaşındaki Murat Zeyrek çocuğun arkasından dereye atladı.
Boğulma tehlikesi geçiren Zeyrek ile kucağındaki çocuk çevredeki vatandaşların yardım etmesiyle dereden çıkartıldı.
Zeyrek ile Allaban 112 acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Zeyrek burada, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Allaban ise Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi.