PYD/PKK/YPG'den kaçan Suriyeliler evlerine dönmek istiyor

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ŞANLIURFA (AA) - Terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki Rasulayn'dan, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sığınan Suriyeliler, terör örgütünün işgal ettiği topraklarından bir an önce gitmesini bekliyor.

Haseki'ye bağlı Rasulayn ilçesinden 4 yıl önce terör örgütü PYD/PKK'nın zulmünden kaçarak geldikleri Ceylanpınar'a yerleşen Suriyeli sığınmacılar, bir an önce topraklarına dönmek istiyor.

Suriyeli Sara El Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Savaş biterse vatanına dönmek istediğini belirten Ali, "Eğer savaş biterse bizler vatanımıza dönmek istiyoruz. Durumumuz çok iyi değil. Annem ihtiyar, çocuklar ve yeğenlerim çoktur. Bacım da duldur ve perişan bir durumdayız. Bacımın kocası savaşta öldürüldü. Topraklarımıza dönmeye korkuyoruz çünkü PYD/PKK/YPG orada dönemiyoruz." dedi.

Emine El Hıdır da PYD/PKK/YPG'nin Rasulayn'ı işgal etmesi dolayısıyla evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındıklarını anlattı.

Terör örgütünden zulüm gördüklerini anlatan Hıdır, "Keşke vatanımıza dönebilsek ancak PYD'den dolayı evimize dönemiyoruz, evimize dönersek bizi öldürürler. Çoluk çocuğumuzu perişan ederler. PYD oradan giderse evimize vatanımıza döneriz." diye konuştu.

Suriyeli Hasan Salim Bilal arazilerinin terör örgüttü tarafından ellerinden zorla alındığını, canlarının zor kurtardıklarını aktardı.

Bilal, Türkiye'de güven içerisinde rahat bir şekilde yaşadıklarını belirterek Türk Halkına teşekkür etti.