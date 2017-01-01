ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

PYD/PKK/YPG'den kaçan Suriyeliler evlerine dönmek istiyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:14

ŞANLIURFA (AA) - Terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki Rasulayn'dan, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sığınan Suriyeliler, terör örgütünün işgal ettiği topraklarından bir an önce gitmesini bekliyor.

Haseki'ye bağlı Rasulayn ilçesinden 4 yıl önce terör örgütü PYD/PKK'nın zulmünden kaçarak geldikleri Ceylanpınar'a yerleşen Suriyeli sığınmacılar, bir an önce topraklarına dönmek istiyor.

Suriyeli Sara El Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Savaş biterse vatanına dönmek istediğini belirten Ali, "Eğer savaş biterse bizler vatanımıza dönmek istiyoruz. Durumumuz çok iyi değil. Annem ihtiyar, çocuklar ve yeğenlerim çoktur. Bacım da duldur ve perişan bir durumdayız. Bacımın kocası savaşta öldürüldü. Topraklarımıza dönmeye korkuyoruz çünkü PYD/PKK/YPG orada dönemiyoruz." dedi.

Emine El Hıdır da PYD/PKK/YPG'nin Rasulayn'ı işgal etmesi dolayısıyla evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındıklarını anlattı.

Terör örgütünden zulüm gördüklerini anlatan Hıdır, "Keşke vatanımıza dönebilsek ancak PYD'den dolayı evimize dönemiyoruz, evimize dönersek bizi öldürürler. Çoluk çocuğumuzu perişan ederler. PYD oradan giderse evimize vatanımıza döneriz." diye konuştu.

Suriyeli Hasan Salim Bilal arazilerinin terör örgüttü tarafından ellerinden zorla alındığını, canlarının zor kurtardıklarını aktardı.

Bilal, Türkiye'de güven içerisinde rahat bir şekilde yaşadıklarını belirterek Türk Halkına teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER
PYD mağduru Suriyeliler evlerine dönmek istiyor
YEREL

PYD MAĞDURU SURİYELİLER EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Ceylanpınar'ın prestij caddeleri asfaltla buluştu
YEREL

CEYLANPINAR'IN PRESTİJ CADDELERİ ASFALTLA BULUŞTU
Tehlikeli yoldan ölümüne geçiş
YEREL

TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Demirkol öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

DEMİRKOL ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası
YEREL

SURUÇ'TAKİ CANLI BOMBA SALDIRISI DAVASI
Vali Tuna kardeş okul öğrencilerini ağırladı
YEREL

VALİ TUNA KARDEŞ OKUL ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI
Vali Tuna öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

VALİ TUNA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa'da &quot;balık avlanma&quot; kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA "BALIK AVLANMA" KAVGASI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Viranşehir'de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL

VİRANŞEHİR'DE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Haliliye'de halk günü toplantısı yarın yapılacak
YEREL

HALİLİYE'DE HALK GÜNÜ TOPLANTISI YARIN YAPILACAK
Hilvan'da mesire alanı hizmete açıldı
YEREL

HİLVAN'DA MESİRE ALANI HİZMETE AÇILDI
Şanlıurfaspor'da Temizkanoğlu dönemi sona erdi
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TEMİZKANOĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ
Demirkol Şehitlik Mahallesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti
YEREL

DEMİRKOL ŞEHİTLİK MAHALLESİNDE ESNAF VE VATANDAŞI ZİYARET ETTİ
Yatalak hastanın tekerlekli sandalye sevinci
YEREL

YATALAK HASTANIN TEKERLEKLİ SANDALYE SEVİNCİ
Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası
YEREL

SURUÇ'TAKİ CANLI BOMBA SALDIRISI DAVASI
Suriye'den yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
YEREL

SURİYE'DEN YURDA GİRMEYE ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Viranşehirli gençler spor sahasına kavuştu
YEREL

VİRANŞEHİRLİ GENÇLER SPOR SAHASINA KAVUŞTU
Açık hava müzesi Harran turizm sezonunu açtı
YEREL

AÇIK HAVA MÜZESİ HARRAN TURİZM SEZONUNU AÇTI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...