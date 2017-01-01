Samsun'daki cinayet

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde geçen yıl restoranda bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın annesinin de aralarında bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı.

Geçen yıl temmuz ayında Umut Şimşek'in (37) bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili A.A'nın tutuklanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, soruşturmayı sürdürdü.

Polis, A.A'nın annesi S.A. (39) ile O.A. (23), U.Y. (25) ve A.A.Y'yi (27) "cinayete azmettirmek" iddiasıyla kent merkezinde gözaltına aldı.

Şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 13 Temmuz 2016'da bir restoranda kız arkadaşıyla yemek yiyen Umut Şimşek'in yanına gelen A.A, 6 el ateş ederek kaçmıştı. Şimşek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, kısa süre sonra yakalanan A.A. ise tutuklanmıştı. A.A. hakkında "kasten öldürmek" iddiasıyla dava açılmıştı.