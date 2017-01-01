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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Özellikle 2017 yılı yağışlarında toplamda geçen yıla göre, yani uzun dönem ortalamasına göre Türkiye'de bu yıl yağışlarda bir miktar azalma var. Yüzde 11 civarında bir azalma var ama herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü yağışlarda bir azalma var ama barajlarımız geçen yıl doluydu, bu yıl da gördüğünüz gibi yüzde 50'nin üzerinde, herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaretinde, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Barajların doluluk oranlarına ilişkin soru üzerine Eroğlu, Türkiye'de sulama, içme suyu, enerji maksatlı barajlar ile çok maksatlı barajların olduğunu söyledi.

İçme suyunun çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Şu anda Türkiye'de içme suyu temin ettiğimiz 90 tane büyük baraj var. Göletleri saymıyorum." diye konuştu.

Söz konusu barajlardaki doluluk oranının yüzde 52 olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Gediz Havzasında bir su azlığı var. Ama oraya da inşallah yağmur geliyor. Sulama maksatlı barajlarda ise şu anda 235 tane barajda hesap ettik. Buralarda da doluluk oranı yüzde 52,9, yüzde 53. Yine bir problem yok Allah'a şükür. Enerji maksatlı barajlarda ise bütün havzalarda teker, teker bunu hesap ettik. Önümüzdeki hafta DSİ, Meteoroloji, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsü ile toplantı yapacağız. Türkiye'deki sulama barajları ve sulama ihtiyacı ile ilgili herhangi bir sıkıntı var mı, yok mu, onu kontrol edeceğiz. Ayrıca enerji maksatlı 115 büyük baraj var. Bunlarda da doluluk oranı yüzde 52 civarında."

- Büyük şehirlerdeki barajlar

Eroğlu, büyük şehirlerdeki barajlardaki doluluk oranlarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yüzde 86 dolu. Hiçbir problem yok. Ankara'da yüzde 20 dolu ama bu yüzde 5 bile olsa yılı kurtarıyor. Çünkü çok büyük Çamlıdere Havzası. Ayrıca Gerede suyu gelecek. İzmir'de yüzde 65, Bursa'da yüzde 60 dolu. Buralarda da sıkıntı yok. Büyükşehirlerde böyle. Özellikle 2017 yılı yağışlarında toplamda geçen yıla göre, yani uzun dönem ortalamasına göre Türkiye'de bu yıl yağışlarda bir miktar azalma var. Yüzde 11 civarında bir azalma var ama herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü yağışlarda bir azalma var ama barajlarımız geçen yıl doluydu, bu yıl da gördüğünüz gibi yüzde 50'nin üzerinde, herhangi bir sıkıntı yok. "

Barajların depremlere ne kadar dayanıklı olduğu yönündeki soruya ise Eroğlu, "Barajlarda depremsellikle alakalı analizler yapılır. Özellikle 9 büyüklüğündeki depreme dayanacak şekilde, barajın durumuna göre. Bunlar genellikle fay hattı üzerinde inşa edilmez. Fay hattına belli uzaklıkta olur. Baraj tipi de deprem olacak bölgelerde ona göre seçilir. Barajlarımızda depremlerden dolayı hiçbir hasar meydana gelmemiştir. Bu bizim için gurur verici. Dünyada pek çok baraj yıkılmıştır ama Türkiye'de yıkılan baraj yok. Biz normal depremsellik hesapları yaparak barajlarımızı inşa ediyoruz." cevabını verdi.

- İthal edilen ürünler için eylem planı hazırlandı

Bakan Veysel Eroğlu, medyada "iğde ağaçlarının ithal edildiği" yönünde haberler yer aldığına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmişte orman teşkilatımız sadece ormanlık alanda çalışırdı. Onların diktikleri genellikle çam, sedir, kara çam gibi iğne yapraklı ağaçlardı. Ceviz, badem, zeytin gibi meyve ağaçları ile alakamız yoktu. 2011 yılında orman teşkilatının yapısını değiştirdik. Daha önce sadece ormanlık alanda çalışırken, dışarıda hiçbir faaliyeti yokken, bütün Türkiye'de, hatta gönül coğrafyamızda faaliyet edebilir hale getirdik. Bu çerçevede şunu düşündük; 'ceviz, badem, bir takım çok satılan ürünler ithal ediliyor'. Zamanında kereste için kullanılacak diye bütün cevizler kesilmiş. Bunun için 35 tane eylem planı hazırladık. Ceviz, badem, kestane gibi... Son zamanlarda aşağı yukarı ithal edilen bütün ürünler için eylem planı hazırladık. Bunları dikiyoruz. Mesala bir köyün, orman köyünün yanında ormanlık alan varsa orayı arkadaşlar ayırıyor, parselliyor, ne dikilecekse, badem mi bölgesine toprağına göre değişiyor. Ne dikilecekse dikiyoruz, parselliyoruz, eşit bir şekilde vatandaşı çağırıyoruz kura çekiyoruz."

Daha sonra Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülün ve Çayırbağ beldelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Eroğlu, "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul bahçesine fidan dikti.