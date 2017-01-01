"Köy Orkestrası"ndaki öğrenciler hayallerindeki yolculuğa çıktı

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MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde taşımalı eğitim veren köy okulundaki yetenekli öğrencilerden oluşturulan 40 kişilik orkestra, davet üzerine Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne katılmak üzere yola çıktı.

Hamurpet Ortaokuluna 3 yıl önce atanan müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu'nun hayırseverlerden temin ettiği enstrümanlarla kurduğu orkestra, 6-7 Mayıs'ta yapılacak festivale katılmak için hazırlıklarını tamamladı.

Orkestradaki öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle festivale katılamayacaklarının gündeme gelmesinin ardından Tanrıkulu ile irtibata geçen birçok hayırsever, siyasetçi, dernek, sanatçı ve belediye başkanı, öğrencilerin festivale katılmaları için adeta seferber oldu.

Tanrıkulu, öğrencilerin evlerine giderek ailelerinden festivale katılabilmeleri için izin aldı.

Türkiye'nin her yerinden destek mesajlarının gönderildiği orkestranın masrafları, Varto Kaymakamlığınca karşılandı.

- "Birçoğu heyecandan uyumamış"

Tanrıkulu, AA muhabirine, orkestra kurulduğunda çocukların enstrümanları olmadığını belirterek, evden getirdikleri bidon ve leğenleri kullanarak müzik yaptıklarını söyledi.

Yardımlarla kocaman bir orkestra haline geldiklerini anlatan Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"3 yıllık bir çalışmanın sonucunda festivale davet edildik. Bugün yola çıkacağız. Çocuklar çok heyecanlı, birçoğu heyecandan uyumamış. Ben de onlar adına çok mutluyum. Hepsi ilk defa İstanbul'a gidecekler. Öğrenciler hayatlarında hiç uçağa binmemişler, bugün binecekler. Buna vesile olduğum için çok mutluyum. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu ülkede bu kadar iyi insan olduğunu bilmiyordum. Bizi ve çocuklarımızı sevindiren Türk Hava Yollarına, Pendik Belediyesine, Varto Kaymakamı'na ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığına çok teşekkür ediyorum."

Çocukların tek hayalinin festivalde sahne almak olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Orkestramızın ismi 'On Bir Köyün Orkestrası.' Türkiye, orkestramızı o kadar sahiplendi ki artık adını 'Türkiye'nin Orkestrası' olarak değiştiriyorum." dedi.

- "Hayallerimize uçuyoruz"

Orkestradaki 8 sınıf öğrencisi Rojin Taş da gitar çaldığını belirterek, İstanbul'a hareket etmeden önce ailelerinden helallik istediklerini söyledi

Taş, "Çok mutluyum. Birazdan uçukla İstanbul'a gidiyorum. Aslında biz hayallerimize uçuyoruz. Neden derseniz, hep ilkleri yaşıyoruz. İlk defa uçağa biniyoruz ve bu kadar büyük bir festivale katılıyoruz. Hepimiz ilk defa bu enstrümanları gördük. Çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Orkestradaki öğrencilerden Havin Akan da küçüklüğünden beri keman çalmayı çok sevdiğini dile getirerek, "Aslı Hocam sayesinde keman çalmayı öğrendim. Çok mutluyum ve duygularımı anlatamıyorum. Kemanı ilk gördüğümde bir an ağlayasım geldi. Festivale gideceğimiz için çok heyecanlıyız. İstanbul'a hiç gitmedim ve uçağa binmedim. Heyecandan hiç uyuyamadım." görüşünü paylaştı.

Öğrencilerden cam kemik hastası Samet Yolcu da festivale katılmak için İstanbul'a gideceklerini, bunun için çok mutlu olduğunu anlattı.

Öğrenciler, daha sonra Muş Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Müzik öğretmeni Tanrıkulu'nun çabasıyla kurulan orkestrada, bağlama, mandolin, keman, gitar, flüt ve piyano gibi enstrümanları çalan öğrenciler, seslendirdikleri Türkçe, Kürtçe ve İngilizce şarkılarla köylerde ve ilçe merkezinde konserler veriyor.