Samsun'daki cinayet

SAMSUN (AA) - Restoranda bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığı cinayete azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Geçen yıl temmuz ayında Umut Şimşek'in (37) Canikli ilçesinde bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili A.A'nın tutuklanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.
Polis, A.A'nın annesi S.A. (39) ile O.A. (23), U.Y. (25) ve A.A.Y'yi (27) "cinayete azmettirmek" iddiasıyla kent merkezinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A, U.Y. ve A.A.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Canik ilçesinde 13 Temmuz 2016'da bir restoranda kız arkadaşıyla yemek yiyen Umut Şimşek'in yanına gelen A.A, 6 el ateş ederek kaçmıştı. Şimşek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, kısa süre sonra yakalanan A.A. ise tutuklanmıştı. A.A. hakkında "kasten öldürmek" iddiasıyla dava açılmıştı.