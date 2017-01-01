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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 20:20

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 6 kilogram kubar esrar ve 131 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla cezaevine gönderildi.

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