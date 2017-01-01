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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:59

SAMSUN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 28 kişiden 22'si tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 22'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkez ile Çarşamba, Bafra, Terme, Ayvacık ve 19 Mayıs ilçelerinde 26 Nisan'da 180 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamları yapılanmasında "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan öğretmenlerden oluşan 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

















SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski 3 emniyet mensubu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan resen emekli edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü A.G. (49), meslekten ihraç edilen polis memurları E.B. (32) ve H.T'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Nisan'da İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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