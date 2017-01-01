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"Sarıkız ağladı"

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:16
"Sarıkız ağladı"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, her yıl sadece 6 Mayıs'ta Sarıkız mevkisindeki kayadan sızarak akan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içmek ve vücutlarına sürmek isteyen vatandaşlar, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında bölgeye geldi.

Rivayete göre, Osmanlı Devleti kurulmadan önce bölgede yaşayan bir beyin kızı olan ve bir çatışmada ölen Sarıkız'ın burada yattığına, kayadan akan suyun da Sarıkız'ın gözyaşı olduğuna inanılıyor.

İlçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Sarıkız mevkisinde damla damla akan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içmek isteyenler sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor. Burada toplanan vatandaşlardan bazıları, kayadan damla damla akan suyu şişelere doldururken, bir kısmı da oluşan çamurdan vücutlarına sürüyor ve dilek tutuyor.

Sarıkız'ı genç erkek ve kızlar kısmet, hastalar da şifa bulmak için ziyaret ederken, ayrıca bölgeden toplanan çiçekler de, kent merkezinde evlerin kapılarına bırakılıyor.

Ziyaretçilerden Serkan Karyağdı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır 6 Mayıs sabahı insanların ağlayan sarıkız olarak bilinen yere geldiğini belirtti.

Karyağdı, ''Şu an bulunduğumuz kayadan damla damla su sızıyor. Damlayan suyunda şifalı olduğu söylene gelmiş bugüne kadar. İnsanlar buradan şişelere su doldurur ve içerler. Vücutlarına sürerek, su ile vücutlarının tazelendiğine inanırlar.'' dedi.

Gürkan İşkur da Osmaneli halkının ve çevre bölgeden gelen vatandaşların, geleneğe uyarak Sarıkız'ı ziyaret edip, dilekte bulunduğunu belirterek, ''Dışarıdan gelen misafirlerimize yanımızda getirdiğimiz yiyecekleri ikram ediyoruz. Ayrıca, buradan topladığımız çiçekleri, evlerinden gelemeyenlerin kapılarına bırakıyoruz. Bu da bugünün hıdrellez olduğunu hatırlatmak için yaptığımız ayrı bir gelenek.'' diye konuştu.

Turan Sezer de Sarıkız'ın Osmaneli'nin bir efsanesi olarak bilindiğini ve yıllardır hıdrellez günü buraya geldiklerini belirterek, ''İnsanlar adak adar ve yeni yılın iyi geçmesini diler. Güzel bir adettir. Biz de her sene geliriz. Geçmiş yıllarda genç kızlar gelir, burada eğlenilirdi.'' dedi.

- ''Sarıkız ve sarı su" rivayeti

Rivayete göre, Sarıkız, Osmanlı Devleti kurulmadan önce bölgede yaşayan bir beyin kızıdır. Bir çatışma sırasında Sarıkız'ın yönettiği birlik yenik düşer. Yaralanarak ölen Sarıkız'ı, babası bugün suyun çıktığı mevkide gömer.

Sarıkız'ın, suyun çıktığı yerde yattığına, akan suyun da Sarıkız'ın gözyaşı olduğuna inanılıyor. Sarı su, sadece mayıs ayında bir gün, genellikle de ilk haftasında damla damla akıyor. Buraya genellikle kısmet arayan bekar kız ve erkeklerin yanı sıra şifa arayan hastalar geliyor. Suyun çıkmasıyla oluşan ve alna sürülen çamurun baş ağrısını giderdiğine ve uğur getirdiğine inanılıyor.

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