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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:42

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından açıklanan Türkiye'nin kredi notuna ilişkin "Biz Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de bir çok kredi derecelendirme kuruluşunu çok yanılttık. Onların aksine Türkiye güçlü bir şekilde büyümeye devam etti." dedi.

Tüfenkci, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, 16 Nisan'daki halk oylamasında gösterilen başarı nedeniyle partililere teşekkür etti.

Daha sonra Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü makamında ziyaret eden Bakan Tüfenkci, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, hükümet olarak bir yandan terör örgütleriyle mücadele ettiklerini bir yandan da insanların refah düzeyini arttırmaya, ekonomiyi geliştirmeye ve büyütmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin 2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını vurgulayan Tüfenkci, 2016 yılındaki olumsuzluklara rağmen özellikle ihracat ve üretimdeki gelişmenin ortada olduğunu kaydetti.

Hem büyük hem de küçük işletmeler için aldıkları tedbirlerle üretimin devam ettiğini aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Tüketici güven endeksi, imalat sanayi güven endeksi, perakende güven endeksine baktığımızda hep yukarı doğru beklentiler olduğunu görüyoruz. 16 Nisan referandumunda milletin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyerek istikrardan yana ve sistemin çift başlılıktan kaynaklanan sıkıntıları, önümüzdeki dönem bir daha yaşanmaması noktasındaki tercihinden sonra özellikle döviz piyasalarındaki oynaklığın azaldığını, Türkiye'ye yönelik yurt dışı yatırımların arttığını, işsizlik rakamları yüksek gibi gözüksede mayıs ayından itibaren düşmeye başlayacağını inşallah hep beraber şahit olacağız.

Enflasyon rakamlarının bundan sonra aşağı yönlü bir seyir izleyeceğini bildiren Tüfenkci, yıl sonu itibarıyla bu oranı tek haneli rakamlara indireceklerini ifade etti.

Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin yüzde 4'ün üzerinde büyüyeceğine inanıyorum. Dün Standard & Poor's kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin notunu negatif olarak tescillenmesi açıklamasını doğrusu çok da piyasaların ciddiye almadığını ve en önemlisi de tutarlılığının yitirildiğini görüyoruz. Biz Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de bir çok kredi derecelendirme kuruluşunu çok yanılttık. Onların aksine Türkiye güçlü bir şekilde büyümeye devam etti. Ben de tahminlerim olarak ifade edeyim, yıl sonunda yüzde 4'ün üzerinde büyümeyi inşallah çok önemli gelişmeler olmazsa yakalayacağımıza inanıyorum."

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