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Trabzon'da yayla yolundaki trafik kazası

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:36
Trabzon'da yayla yolundaki trafik kazası

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi.

Kaza sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürülen Ali ve Havva İpekçioğlu, Şükür Ömer Atmaca ve Tahsin Bilaloğlu'nun cenazeleri, aileleri tarafından alınarak Araklı'ya getirildi.

Bu kişiler için Hacı Hasan Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, kazada ölenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, eski CHP Trabzon Milletvekili Volkan Canalioğlu ile vatandaşlar katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Ali ve Havva İpekçioğlu ile Bilaloğlu'nun cenazeleri, ilçeye bağlı Çiftepınar Mahallesi'ne toprağa verildi.

Atmaca'nın cenazesi ise Sularbaşı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, Bakan Soylu, cenaze töreninin ardından Araklı Belediyesine geçerek, Başkan Çebi ile görüştü.

Trabzon'un Araklı ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaktaki Sularbaşı Mahallesi'nde dün Hasan İpekçioğlu'nun kullandığı 61 DL 974 plakalı kamyonet, uçurumdan Aşa Deresi'ne devrilmişti. Kazada, sürücünün babası Ali ve yengesi Havva İpekçioğlu, komşuları Şükür Ömer Atmaca ve Tahsin Bilaloğlu hayatını kaybetmiş, Abbas ve Emine Zelife İpekçioğlu ise yaralanmıştı.

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