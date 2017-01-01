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ŞIRNAK (AA) - MHP Silopi İlçe Başkanı Veysi Ökten, Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının eve çarpması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "Bu, bir trafik kazasıdır, bile bile yaşanmamıştır ancak her fırsatı kendi lehine çevirmek isteyen bazı siyasi partiler, sanki bu trafik kazasını bile bile yaşanmış gibi medyada bir algı yaratmaya çalışıyorlar." dedi.

Ökten, yaptığı açıklamada, kazayla ilgili derin üzüntü yaşadıklarını, trafik kazası üzerinden kendilerine ve emniyet mensuplarına yönelik karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Zırhlı polis aracının ilçedeki sokakların darlığı nedeniyle evin duvarına çarptığını, kazada 2 çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Ökten, bunun derin üzüntüsünü yaşadıklarını, böyle bir kazanın yaşanmasını hiç kimsenin istemeyeceğini vurguladı.

Parti olarak ailenin acılarını paylaştıklarını dile getiren Ökten, şöyle konuştu:

"Buna benzer başka trafik kazalarının da olduğunu söylemekte fayda var. Bu 2 çocuk bizim evladımızdır. Kaza yapan emniyet teşkilatı personeli de evladımızdır. Bu, bir trafik kazasıdır, bile bile yaşanmamıştır ancak her fırsatı kendi lehine çevirmek isteyen bazı siyasi partiler, sanki bu trafik kazasını bile bile yaşanmış gibi medyada bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu da bizi derinden üzmektedir."

Ökten, ilçede terör olaylarının son bulması ve huzur ortamının sağlamasını hazmedemeyen bazı kesimlerin yaşanan dramı fırsat bilerek gerek ilçeyi gerek bölgeyi gerek ülkeyi karışıklığa sürüklemek istediğini, bu kesimlere halkın izin vermeyeceği inancında olduğunu sözlerine ekledi.

İlçede 4 Mayıs'ta zırhlı polis aracının Karşıyaka Mahallesi 715. Sokak'ta bulunan eve çarpması sonucu Muhammet (7) ve kardeşi Furkan Yıldırım (6) hayatını kaybetmişti.

