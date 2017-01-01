Engelli Döne okuma hayalini 47 yaşında gerçekleştirdi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da bedensel engelli olduğu için yaşıtlarıyla okula gönderilmeyen Döne Şencay, okuma hayalini 47 yaşında gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.

Ayrancı ilçesi Ambar köyünde yaşayan bedensel engelli Şencay, akülü araba hediye edilince, yıllardır hayali olan okuma yazmayı öğrenmek için Ambar İlköğretim Okulunun yolunu tuttu.

Durumu ilettiği öğretmenlerden olumlu yanıt alan Döne Şencay, 6 ay içinde hayalini gerçekleştirdi.

- "Heyecanla yataktan kalkıyorum"

Şencay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün okula gitmek için heyecanla yatağından kalktığını söyledi.

Okuma engelini de ortadan kaldırdığını aktaran Döne Şencay, "Okumayı çok istedim ama engelli olunca okula gidemedim. Okumak benim için yemek, su gibi değerliydi. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için dünyanın en mutlu insanı oldum." dedi.

Ereğli Tüm Engelliler Derneği Başkanı İshak Acar ile öğretmen Yunus Aslan, Şencay'ın okuma azmini herkese örnek gösterdiklerini kaydetti.