Batman'da trafik kazası: 1 ölü

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki polis memuru Erkan Avcı yaşamını yitirdi.
Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Avcı yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Midyat Gercüş karayolu Mirahmet mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan evli ve bir çocuk babası Avcı, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Avcı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.