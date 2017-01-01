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Edirne'de "Batı Trakya Türk Kadını Giysileri" defilesi düzenlendi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:52
Edirne'de "Batı Trakya Türk Kadını Giysileri" defilesi düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünce, "Gelenekten Geleceğe Batı Trakya Türk Kadını Giysileri Defilesi" gerçekleştirildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen defile öncesi yaptığı konuşmada, Batı Trakya’nın Edirne için çok önemli bir yer olduğunu belirtti.

Batı Trakya topraklarına faydalı olabileceklerini düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Tabakoğlu, şunları söyledi:

"Batı Trakya zaten bizden bir parça, bizim bir uzvumuz. Kendimizden ayrı görmüyoruz. TÜ olarak bize ne düşüyor, ne gibi faydalarımız olur diye düşünüp o şekilde hareket etmekteyiz. Üniversite olarak eğitim anlamında Edirne'ye gelen öğrencilerimiz bizim evlatlarımızdır. Güvenle teslim edebilirsiniz. Eğitim anlamında ilerlemek istiyoruz. Kaliteyi yükseltmek istiyoruz. Tanım olarak yabancı öğrenci diye geçiyor ben bunu özellikle kullanmıyorum. Misafir öğrenci diyorum. Bizim öğrencimiz diyorum. Ben de Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak camilerimize, mezarlarımıza bekçi kalmış sizlere borçlu olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden ne emrederseniz, söyleyin yapalım."

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ise Batı Trakya Türkleri'nin gelenek ve kültürlerine bağlı olduklarını söyledi. Batı Trakya Türkleri'nin demokrat ve barışçıl insanlar olduğunu vurgulayan Akıncı, "Batı Trakya Türkleri Yunan devletine bağlı, kamu düzenine saygılı, kendi hakkını ararken hiçbir zaman şiddete başvurmamış bir topluluktur. Geleneklerine ve değerlerine bağlıdır, bunları koruma noktasında hassastır hem de modern dünyayı takip etme konusunda uyanıktır. Bizler, bütün dış Türkleri, akraba topluluklarını seviyoruz. Ama sadece sevmek yetmiyor. Birbirimizi daha iyi tanımak zorundayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Batı Trakya'da yaşayan Türk kadınına özgü giysilerden oluşan 35 kıyafet sergilendi.

Defileye, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Batı Trakya Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Temsilcisi Kubilay Haliloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.


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