Kars'ta 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı

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KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Arpaçay ilçesi Çanaksu köyünde oluşturulan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı"na Vali Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülizar Doğan'ın da katıldığı törenle fidan dikildi.

Kars Valisi Doğan, burada yaptığı konuşmada, kentte fidan dikme kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Kars'ta çeşitli bölgelere fidan dikimlerinin devam edeceğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"İlimizde bu yıl içerisinde 1 milyon fidanı inşallah toprakla buluşturacağız. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na da 10 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bölge oldukça güzel, Çıldır Gölü'ne ayrı bir önem veriyoruz. Gölü turizme kazandırma anlamında birtakım yatırımlar yapıyoruz. İlerisi için de bu bölgenin ağaçlandırılmış olması Kars için bölgemiz için önemli bir doğa güzelliği sağlayacaktır."

15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanına değinen Doğan, "15 Temmuz bizim hiçbir zaman unutmadığımız, unutmayacağımız bir gün. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah onlara gani gani rahmet etsin. Onlar o gün gözlerini kırpmadan tankların önüne çıktılar, bu devleti, toprakları düşmandan kurtardılar. Biz o yüzden millet olarak onlara şükranlarımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

Doğan, 15 Temmuz gazilerine şifa dileyerek, "2 bin 500'e yakın gazimiz var, onlara da Allah'tan şifa diliyoruz. Onlar her zaman gönlümüzde, bu millet asla onları unutmayacak, minnetle yad edeceğiz." dedi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Orman ve Su İşleri Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Orman İşletmeleri İl Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Savaş Ergin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yetkililer ve vatandaşlar, daha sonra fidanları toprakla buluşturdu.