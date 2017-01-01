"Simav domatesi"nin fiyatı yükseldi

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KÜTAHYA (AA) - Türkiye'nin önemli jeotermal merkezlerinden Kütahya'nın Simav ilçesinde, domatesin toptan kilogram fiyatı 7 liraya kadar yükseldi.

4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domatesteki ani fiyat artışının mevsim ara geçişindeki arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını söyledi.

Domatesin bu dönemde üretiminin düşük olduğunu belirten Öztürk şöyle konuştu:

"Domates fiyatlarında son dönemdeki hızlı yükseliş, bu dönem üretimin azlığından kaynaklandı. İhracatın Irak, Suriye ve İsrail'e hızlanması da fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Bu fiyatlar tabii 15-20 gün daha devam eder ve daha sonra düşme eğilimine geçebilir. Antalya'daki seralar dikimi biraz geç yaptığı için ürünler daha yeni yeni çıkmaya başladı. Onlar çıktığında fiyatlarımızda biraz daha gerileme olur. Tarlalar ve soğuk seralar çıktığında ise domates fiyatları normal seyrine geri döner."

Öztürk, ilçede üretilen domatesin toptan kilogram fiyatının 7 liraya kadar yükseldiğine dikkati çekerek, "Biz üreticiler olarak fiyat artışından memnun kaldık. Çünkü girdi, işçilik maliyetlerimiz, özellikle de işçilik dışındaki bütün maliyetlerimiz dolar üzerinden olduğu için biz de bayağı etkileniyoruz. Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Onun için bu fiyatlar bizim biraz yüzümüzü güldürdü. Ama normalin üzerinde giden bir piyasadayız. Zamanla normal seyrine oturur diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.