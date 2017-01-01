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Yenice Dağ Bisikleti Festivali başladı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:44

KARABÜK (AA) - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekleriyle hayata geçirilen "Saklı Cennetin Yolu Şeker Kanyonu" projesi kapsamında düzenlenen "Yenice Dağ Bisiklet Festivali" başladı.

Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende konuşan Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice deyince akla orman, doğa, tabiat güzelliklerinin geldiğini söyledi.

Bunların ilçe turizmine katkı sağladığını anlatan Demirel, "Bu festivalden sonra bütün bisikletçileri Yenice’nin doğa turizm elçisi olarak görmek istiyoruz. Organizenin tertip edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor sizlere de başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı da festivalle hem ilçeyi tanıtmak hem de doğa turizmini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Yarın sona erecek festivale katılan vatandaşlar, ilçe merkezinden başlayarak Fındıkaltı, Güney köyü ve Yazıköy güzergahlarında pedal çevirerek Seyir Terası'na ulaştı.


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