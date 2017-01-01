Hatay'da Zeytin Dalı Korosu konseri

HATAY (AA) - Hatay'da farklı din, mezhep ve meslekten insanların bir araya gelerek oluşturduğu Zeytin Dalı Korosu konser verdi.
Altınözü Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan koro Antakya Kültür Merkezi'nde verdiği konserde Türkçe ve Arapçanın yanı sıra farklı dillerden zengin bir repertuvar sundu.
Şef Ümit Tokgöz yönetiminde sahne alan koro sevilen eserlerini seslendirdi.
Konsere Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, bazı sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.