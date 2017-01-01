GÜNCELLEME - Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan 2 hakimden biri tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman'ın koordinesinde, FETÖ/PDY'ye mensup oldukları iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, Sivas'ın Zara ilçesinde görev yapan hakim M.K.O. ile Suşehri ilçesinde görevli hakim K.K. hakkında gözaltı kararı verildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimlerden K.K. tutuklanırken, M.K.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.