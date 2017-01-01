Antalya'da trafik kazası: 2 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkisinde, Fikri Türkay (33) yönetimindeki 34 RK 2781 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y. K. idaresindeki 06 CFH 67 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Türkay ile yanındaki Mustafa Külcü (33), sıkıştıkları araçta yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili kamyon sürücüsü Y.K, Jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.