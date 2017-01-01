ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aracına çarpıp kaçan sürücüyü bıçakla yaraladı

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:25

KONYA (AA) - Konya'da iki sürücü arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alkan Kalaycı yönetimindeki 42 DTF 31 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahallede, Hasan D. idaresindeki 42 BB 796 plakalı minibüsle çarpıştı.

Hasan D. kazanın ardından kaçan Kalaycı'yı Çimenlik Mahallesinde aracıyla durdurdu.

İki sürücü arasında çıkan kavgada Hasan D, Kalaycı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Olay yerine çağırdığı yakınları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalaycı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli Hasan D'yi kısa süre sonra yakaladı.

İLGİLİ HABERLER
Konya'da esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasında
YEREL

KONYA'DA ESNAFIN DARBEDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Robot Hostes Ada Bursa Bilim Şenliğinde yoğun ilgiyle karşılandı
YEREL

ROBOT HOSTES ADA BURSA BİLİM ŞENLİĞİNDE YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI
Esnafın kredi engeli kalktı
YEREL

ESNAFIN KREDİ ENGELİ KALKTI
Selçuklu'da asfalt çalışmaları başladı
YEREL

SELÇUKLU'DA ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı
YEREL

LUNAPARKTA EĞLENCE ARACININ HALATI KOPTU: 10 YARALI

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Konya'da ambulans ile otobüs çarpıştı: 3 yaralı
YEREL

KONYA'DA AMBULANS İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Konya Uluslararası Öğrenci Buluşmasına ev sahipliği yapıyor
YEREL

KONYA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
YEREL

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 13 YARALI
10. Uluslararası Öğrenci Buluşması
YEREL

10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI
Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Meram'da hobi bahçelerinin hak sahipleri belirlendi
YEREL

MERAM'DA HOBİ BAHÇELERİNİN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'nin en genç milyarderlerinin arasına girdi
İŞ-YAŞAM

BİR GÜN İÇİNDE MİLYARDER OLDU!

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez
  • 4 Aracını deniz kenarına park edince hayatının şokunu yaşadı!