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Trabzon'da uçuruma yuvarlanan sporcu kurtarıldı

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:40
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan sporcu kurtarıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da oryantiring yarışması sırasında uçuruma yuvarlanan sporcu kız, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

AFAD ekiplerinden alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Mağmat Boğazı mevkisinde yapılan oryantiring yarışması sırasında 16 yaşındaki E.D, uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekipleri, sporcu kızı kurtarmak için çalışma başlattı.

AFAD ekipleri, yapılan çalışmanın ardından yaralı sporcuyu düştüğü yerden çıkartarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Hayati tehlikesi bulunmayan sporcunun, tedavi amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.


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