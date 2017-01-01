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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:28
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle karayolu ulaşımında aksamalar yaşandı.

İlçede sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Andırın-Göksun karayolunda seyreden bazı sürücüler, Kesik Deresi üzerindeki köprünün sular altında kalması dolayısıyla ilerleyemedi.

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, bölgeye gelerek yolun 3. kilometresinde belediye ekiplerinin yaptıkları çalışmaları inceledi.

tezcan, burada yaptığı açıklamada, köprünün su altında kalması nedeniyle yolun iki taraflı kapalı olduğunu belirterek, "Yaptığımız çalışma neticesinde güzergahtaki iki menfezi açarak yolda ulaşımı sağlamaya çalıştık. Şu an sıkıntı olan bölgelerde suların alçalmasını bekliyoruz." dedi.

Tezcan, şu ana kadar edindikleri bilgilere göre, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını kaydetti.

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