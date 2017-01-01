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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:17
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'daki temasları kapsamında AK Parti'li belediye ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi, mevlide katıldı, taziye ziyaretlerinde bulundu.

Tüfenkci, bir restoranda AK Parti'li belediye ve ilçe başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, merkez ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Bakan Tüfenkci, daha sonra Akçadağ ilçesine bağlı Örüşkü Mahallesi'nde 1971'de vefat eden kanaat önderlerinden Ali Kara için okutulan mevlide katıldı.

Mevlide, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kaymakamlar, ilçe belediye başkanlarıyla diğer ilgililer de iştirak etti.

- Taziye ziyaretleri

Tüfenkci, Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken intihar ettiği ileri sürülen Sıhhiye Onbaşı Mehmet Yiğit'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Tüfenkci, beraberinde, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve diğer ilgililerle Mehmet Yiğit'in merkez Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Burada Yiğit'in yakınları tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, baba Bekir Yiğit ile yakınlarına başsağlığı diledi. Tüfenkci ve beraberindekiler, Yiğit'in ailesiyle bir süre görüştükten sonra evden ayrıldı.

Tüfenkci, daha sonra Malatya'da itfaiye aracının merdiven kısmında çalışırken minibüsün çarpması sonucu yere düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri Mustafa Gökgöz'ün Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulunarak aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi.


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