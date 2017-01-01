ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

07 Mayıs 2017 Pazar, 19:35
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi


Salon: Yalova Atatürk

Hakemler: Selçuk Kaçın, Şansal Koç, Bahri Gürpınar

YOSK: Ahmet İkizoğlu 6, Ahmet Mencik 12, Eyüp Atırcıoğlu 9, Şuayip Kablan 21, Ramo Rekanovic 27, Hamza Sarıyıldız

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü: Selim Demirdağ 2, Metin Bahçekapılı 10, Zafer Gültekin 5, Müslüm Öztürk 10, Mustafa Muhittinoğlu 19, Volkan Gülem 2, Orçun Güçlüoğlu 4, Hüseyin Dalman, Ercüment Özakdağ 4

1. Periyot: 22-12

Devre: 43-24

3. Periyot: 66-40


YALOVA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübünü 75-56 yendi.

Yalova ekibi, rakibini 19 sayı farkla mağlup etmesine karşın averajla 2. Lig'e düştü.

EN ÇOK OKUNANLAR
Aracını yanlış yere park edenler
YAŞAM

ARACINI DENİZ KENARINA PARK EDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Yeşilçam'ın ünlü ismi... Onu tanıdınız mı?
  • 4 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez