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Hırsızık zanlılarının "plaka oyunu" tutmadı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:33

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'dan Tekirdağ'a geldikleri kiralık otomobile, Çerkezköy ilçesinde park halindeki araçtan söktükleri plakayı takarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, İ.T, Ş.D, M.Y. ve Z.A.Ö İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Çerkezköy'e geldi. Şüpheliler, kiralık otomobile, Fevzipaşa Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden söktükleri plakayı taktı.

Bu araçla sabaha karşı aynı mahalledeki büfeden 300'e yakın sigara ve 55 lira para çalan zanlılar, ilçeden ayrıldı.

Büfe sahibinin ihbarı üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobilin Silivri yönüne gittiğini belirledi.

Yapılan teknik takibin ardından otomobildeki 4 şüpheli yakalandı. Çalıntı sigaralar da otomobilin bagajında bulundu.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


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