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Sivas'ta kirpi kurtarma operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:18
Sivas'ta kirpi kurtarma operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde tatlı su çeşmesinin gider kısmına sıkışan kirpiyi itfaiye ekibi kurtardı.

Gönüloğlu Mahallesi Fevziçakmak Caddesi'ndeki tatlı su çeşmesinin gider kısmına bir kirpinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelerek kirpiyi elle çıkartmak isteyen ekipler, başarılı olamadı.

Ekipler, daha sonra yabani hayvan yakalama aparatıyla kirpiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmeyen kirpi, doğaya salındı.

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