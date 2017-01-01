Aydın'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Eskişehir'de katıldıkları bir düğünden dönen ve Aydın'da yerel bir gazetenin haber koordinatörlüğünü yapan Cem Ulucan (41) idaresindeki 09 ND 697 plakalı otomobil, Denizli-Aydın karayolu Gencelli mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, Cem Ulucan'ın Nazilli Devlet Hastanesinde hemşire olan eşi Gülcan Ulucan (41) hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Ulucan ile aynı araçtaki kardeşi Gökhan Ulucan (39), Nehir Doğan (9) ve Derin Doğan (4) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gülcan Ulucan'ın cenazesi, devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.