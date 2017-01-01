Suriye'deki Türk askerine "çilek" sürprizi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur Belediyesi, üreticilerden ve komisyonculardan toplanan 2 ton çileği, vatan savunması için Suriye'de görev yapan askerlere ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Anamur ilçesinde, Suriye topraklarında görev yapan askerlerin moral ve motivasyonunun arttırılması için Anamur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda üreticilerden ve komisyonculardan toplanan 2 ton çilek, kamyonetler aracılığıyla sınırdan geçirilerek, Türk askerinin bulunduğu üs bölgelerine ulaştırıldı ve Mehmetçik'e dağıtıldı.

Çilekler, yol boyunca görev yapan emniyet ve askeri personellere de ikram edildi.



