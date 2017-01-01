Mersin'de Mobilya Fuarı açıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından desteklenen "CNR İmob Mersin Mobilya Fuarı" açıldı.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, CNR Yenişehir Fuar Alanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, fuarların çok önemli olduğunu söyledi.

Fuarların ülkede ve bölgede artırılması gerektiğini belirten Kocamaz, şöyle konuştu:

"Marmara'dan sonra Türkiye'nin parlayan yıldızı, Çukurova çanağı oldu. Bu çanakta gerçekten eskiden sadece tarımdan söz edilirken bugün sanayi ürünlerinden ve hizmet sektöründen çok fazla söz edilmeye başlandı. Bu nedenle fuarlara belediye olarak çok önem ve destek veriyoruz. Mersin son yıllarda küllerinden yeniden doğuyor ve daha çok ilgi çeken, ziyaret edilen bir il haline dönüşüyor. Bunun Mersin'in ticareti açısından da önemi çok fazla. Mersin Limanı'nın özelleştirme sonrasında şahlanışı bu bölgeye ayrı bir hareket getirmiştir. Önemli olan bu hareketin Mersin'de beklentilere cevap vermesi, ekonomiye katkı koyması ve insanların bu işi özümsemesi, sahiplenmesiyle sonuçlanması gerekir."

- Fuara 70'e yakın firma katıldı

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel de mobilya alanında Türkiye'nin en büyük ve tek uluslararası fuarı olan CNR İmob'u Mersin'e getirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Fuarın 14 Mayıs'a kadar açık kalacağını belirten Şenel, "Geniş ürün yelpazesine sahip olan fuara Mersin ve Adana firmalarıyla birlikte Kayseri, Bursa, İzmit, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Karaman ve Zonguldak'tan da mobilya firmaları katıldı. Firmaların birbirinden değerli koleksiyonları fuar süresince bir arada olacak. 70'e yakın firma ve 200'e yakın markanın katılımıyla düzenlenen fuara, 50 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 14 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.